T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 yıl önce şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadılar

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden vatani görevini yapmak için Şırnak’a giden ve tezkeresine 1 ay kala 11 Mart 1998 tarihinde Bestler Dereler mevkiinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Bandırmalı Şe

10 Nisan 2018 20:11

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinden vatani görevini yapmak için Şırnak’a giden ve tezkeresine 1 ay kala 11 Mart 1998 tarihinde Bestler Dereler mevkiinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Bandırmalı Şener Köksal, silah arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. 20 yıl önce Köksal ile aynı çatışmada omuz omuza mücadele veren 15 silah arkadaşı, Bandırma’da şehidin ailesini de ziyaret etti.
Türkiye’nin birçok farklı ilinden gelen ve 20 yıl önce Şener Köksal ile aynı timde görev alan silah arkadaşları, şehidin babası Timur Köksal (74), annesi Huriye Köksal ve ağabeyi Tamer Köksal’ı Bandırma’da ziyaret etti. 20 yıldan bu yana acısının dinmediğini belirten baba Timur Köksal, \"Oğlum yaşasaydı, silah arkadaşları gibi bugün 43 yaşlarında olacaktı. Oğlumun 15 silah arkadaşı bizi ziyaret etti. Oğlumu yâd ettik. Bandırma Şehitliği\'ne giderek oğlumun mezarı başında hep birlikte dualar okuduk. Oğlumun silah arkadaşları, bu ziyaretle bana dünyaları verdi. 15 arkadaşı geldi ve bir dahaki ölüm yıl dönümünde daha kalabalık gelecekleri sözünü verdiler. Oğlumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Devletimiz de var olsun. Bandırma’da 3 farklı yere adı verildi. Silah arkadaşlarına oğlumun isminin verildiği yerleri de gösterdim\" dedi.
Baba Köksal, \"Tek tesellimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aradan yıllar geçse de oğlumun silah arkadaşlarının onu ve bizi unutmamış olması\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tufan DALGIÇBANDIRMA Balıkesir DHA BALIKESİRin BandırmaMartBestler DerelerPKKBandırmalıKöksalBandırmadaTürkiyeninTimur KöksalHuriye KöksalTamer Köksalı BandırmadaOğlumunOğlumuBandırmaOğlumuzuDevletimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24