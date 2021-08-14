20 yıl önce inzivaya çekilip mağarada yaşamaya başladı, Covid-19 aşısı oldu: Aşı karşıtlarını anlamıyorum

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Sırbistan'da yaklaşık 20 yıl önce sosyal mesafeyi bir yaşam biçimi haline getiren ve toplumdan uzaklaşmak için bir mağarada yaşanmaya başlayan Panta Petrovic, insanlara Koronavirüs aşısı olma çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığına göre Petrovic, geçen sene yakınlardaki kasabaya yaptığı ziyarette dünyanın bir pandemi ile mücadele ettiğini öğrendi. Petrovic, aşılanma hakkı doğunca aşısını olduğunu belirterek herkese aşılanma çağrısında bulundu.

Stara Planina Dağı'nın içinde yaşayan 70 yaşındaki adam, "Virüs ayrım yapmıyor. Benim mağarama da gelebilir" dedi.

Aşı karşıtlarını anlamadığını belirten Petrovic, hastalıkları yok etmeye yönelik her türlü adımı desteklediğini belirtti.

Yıllar önce izole bir hayat sürmenin kendisine özgürlük hissi verdiğini hissettiğini belirten Petrovic, "Ekstra doz dahil 3 dozu da olmak istiyorum. Her vatandaşa aşı olma çağrısı yapıyorum. Herkese" diye konuştu.