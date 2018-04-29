20 yıl hapis cezası onanan savaş suçlusu Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak 'zehir içti'

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçundan hüküm giyen Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak'ın 20 yıl hapis cezasını onadı. Praljak bu gelişme sonrası zehir olduğunu iddia ettiği bir sıvı içti.

Olayın ardından yargıç hemen duruşmalara ara verdi.

Zanlının avukatı da, sıvının zehir olduğunu doğruladı.

Slobodan Praljak, Hollanda'nın Lahey kentinde görülen Bosna'daki savaş ve insanlık suçlarına ilişkin davanın zanlılarındandı.

Praljak, mahkemenin 1992 -1995 yıllarında Bosna'da işlenen savaş suçlarıyla ilgili olarak yargıladığı altı siyasi ve askeri figürden biriydi.