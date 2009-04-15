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Yaşam

20 yıl dışarı çıkmadı

İngiltere’de yaşayan Sue Curtis adlı agorafobik kadın, internette aldığı yardım dersleri sayesinde 20 yıl sonra evden çıkarak çevrede dolaşmayı başardı.

15 Nisan 2009 03:00

İngiltere’nin South Shields Kenti’nde yaşayan Sue Curtis adlı agorafobik (açık alandan korku) kadın, internette aldığı yardım dersleri sayesinde 20 yıl sonra evden çıkarak çevrede dolaşmayı başardı.

40 yaşındaki İngiliz kadın evinin birkaç metre ilerisindeki sokak lambasına kadar yürürken, bunun kendisi için inanılmaz olduğunu söyledi. Curtis, "Çok uzun bir yürüyüş sayılmaz ama benim için müthiş bir deneyimdi. Dışarıda çok yavaş yürüdüm. Şimdi, tedavi olup normal bir yaşam sürdürmemek için bir neden görmüyorum" diyerek, duygularını dile getirdi.

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