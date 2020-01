20. Yıl Caz Fotografları Sergisi, Nurol Sanat Galerisi’nde açılıyor

Caz Derneği, 1996 yılından bu yana başkentin kültür-sanat hayatına değer katmaya, 24 Mayıs'ta Sibel Quintet konseri öncesinde düzenleyeceği 'Cazı Yaşatanlar Ödül Gecesi'yle devam ediyor. Ödül alacak isimler arasında, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin de bulunuyor. Dijital Akademi’nin, 10 yıldır Ankara Caz Festivali'nde çektiği fotoğraflarla hazırladığı sergi ise 17-25 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak Nurol Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

2016 yılı Güven’le Cazı Yaşatanlar Ödül Gecesi'nin ilk senesinde ödül alacak isimler şöyle:

Cazı Yaşatanlar-Besteci: Tuna Ötenel

Cazı Yaşatanlar-Yorumcu: İlham Gencer

Caz Yazarı: Cüneyt Sermet

Caz Filizi: Su İdil

Caz ve Sivil Toplum: Sedat Ergin

Cazsever: E.Org. Ergin Celasin

Caz Festivali: İstanbul Caz Festivali - Görgün Taner

Caza Destek Verenler: Ali Kemaloğlu – Turmaks

Caz Yayını: ‘Jazz’ Dergisi - Zuhal Focan

Caz Klubü: Nardis Caz Club kurucuları - Zuhal ve Önder Focan

Sosyal Medya: Cazkolik - Feridun Ertaşkan

Konserler devam ediyor

Next Level AVM bu yıl yine ücretsiz olarak birçok açık hava konserine ev sahipliği yapacak. 18 Mayıs’ta müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı tüm Ankaralıların “hastası” olduğu perküsyon üstadı ve çok yönlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu ile popüler caz standartlarını ve Latin caz şarkılarını yorumlayacaklar. Festivalimiz 27 Mayıs’ta uzun bir aradan sonra sahne alacak olan 2006 Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde kurulan, her yaştan dinleyiciye hitap eden repertuarı ile TÜRKAY konseri ile devam edecek. Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki festival ve organizasyonlarda ülkemizi temsil eden genç vokal Selen Beytekin Orkestra ile birlikte sahne alacak.

Kapanış Goran Bregoviç ile

Festivalimiz 28 Mayıs Cumartesi akşamı yine Next Level AVM’nin katkıları ile bir karnaval havasında son buluyor. Festival kapsamında Bosnalı besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç ilk kez sahne alacak ve kaçırılmaması gereken bir performans sergileyecek. Bu muhteşem festivalde sağlıkla ve keyifle bir arada olabilmeyi diliyoruz. Festival programınawww.ankaracazfestivali.com adresinden ulaşabilir. Biletlerwww.biletix.com adresinden alınabilecek.