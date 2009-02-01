20 yıl boşuna kaçtı

Polis tarafından arandığını sanan Amerikalı, ölmüş rolü yaparak 20 yıl boyunca kaçtı. Suçsuz olduğu bir trafik kontrolünde anlaşıldı.



ABD'de polis tarafından her yerde arandığını düşünen adam, 20 yıldır ölü sanılıyordu, ta ki geçen haftaya kadar. 1989'da hakkında uyuşturucu kaçakçılığından arama kararı olduğunu sanan Bennie Wint isimli adam, polisten kurtulmak için herkesi hayrete düşüren bir plan yaptı.



Acı gerçek şok etti



Florida sahillerinde denize giren adam, bir anda ortadan kayboldu. Yakınları öldüğünü düşünürken, o kimlik değiştirerek kayıplara karıştı. 20 yıllık firari hayattan sıkılan Wint, 'aranmadığını' yolda kendisini ehliyet için durduran polislerden öğrendi.

