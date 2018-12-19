20 yaşındaki muhtar adayı, seçim çalışmalarına başladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA’nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi muhtarlığına aday olan Oktay Garip (20), seçim çalışmalarına başladı. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek’i ziyaret eden genç aday, mahalle sakinlerinden destek istedi.

İnegöl’ün Akhisar Mahallesi Muhtarlığı için aday olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans mezunu Oktay Garip, çalışmalara başladı. Genç muhtar adayı Garip, muhtar olması halinde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek’i ziyaret eden Garip, kendisinden destek istedi. Garip, \"Akhisar Mahallesi\'nde doğdum ve mahallemizdeki okullarda eğitim gördüm. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümünde yüksek öğretimimi tamamladım. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü\'nde okuyorum. 20 yaşındayım. Mahalleme hizmet odaklı çalışmalar yapmak istiyorum. Hizmet için aday oldum. Büyüklerimden ve mahalle sakinlerinden destek aldım. Seçilme yaşının 18’e indirilmesi gençler için büyük avantaj. Gençlerin her alanda görev yapması önemli. Geleceği, gençlerin yönetmesi güzel” dedi. Hedeflerinden bahseden Garip, “Hedeflerim; yetersiz sağlık ocağımızı yenilemek istiyorum. Yeni bir okul projesi için çalışacağım. Mahallemizin içme suyu sorununu çözmek istiyorum” İfadelerini kullandı.

GENÇ ADAYA BAŞARILAR DİLEDİ

Akhisar Mahallesi mevcut Muhtarı Metin Kelebek ise, “Genç kardeşimize başarılar diliyorum. Gelecek gençlerindir. Kendisine tavsiyelerde bulunduk. Seçimlerde ben de tekrar adayım. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerin de her alanda görev yaparken tecrübe kazanmaları iyi olacaktır” dedi.

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