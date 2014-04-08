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Yaşam

20 yaşındaki kick boksçu kalbine yenildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren muay thai ve kick boks sporcusu genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

08 Nisan 2014 10:04

Bodrum'da arkadaşlarıyla gezerken fenalaşan 20 yaşındaki kick boksçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç sporcunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, muay thai ve kick boks sporcusu Mustafa Ok (20), geçen hafta Konacık Mahallesi'nde arkadaşlarıyla gezerken düştü.

Çevredekilerin yardımıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ok'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Ok, müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Muay thai Türkiye ikinciliği bulunan ve turnuvalardan birçok madalya kazanan Ok'un cesedi, otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

 

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