T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 yaşındaki kadın, rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti

28 Mayıs 2020 22:48

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçlardan zehirlenen 20 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Yazıhisar köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Nermin Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Nermin Yılmaz, yakınları tarafından Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ETİKETLER

Nermin Yılmazilaçilaçtan zehirlendikastamonudevrekani
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24