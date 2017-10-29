20 yaşındaki genç kalp krizinden öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da 20 yaşındaki Azad Çelik, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çelik’in üniversite sınavlarına hazırlandığı ve spor salonuna giderek spor yaptığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi 2804 Sokak üzerindeki bir inşaat önünde akşam saatlerinde meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan babası Seyfettin Çelik’in yanına ziyarete giden Azad Çelik, bir süre sonra eve gitmek üzere babasının yanından ayrıldı. İnşaatın çevresini kontrol etmek için dışarı çıkan Seyfettin Çelik, oğlunu hareketsiz şekilde yerde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, gencin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Uzun süre kalp masajı yapılan Çelik, tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çelik yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen yakınları ölüm haberi üzerine uzun süre gözyaşı döktü. Çelik’in üniversite sınavlarına hazırlandığı ve spor salonuna giderek spor yaptığı öğrenildi.

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