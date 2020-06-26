20 yaşına giren Augie, tarihin en uzun ömürlü golden retrieverı oldu

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan golden retriever August, 24 Nisan'da 20 yaşına girerek tarih kitaplarındaki yerini aldı.

Ailesinin kısaca "Augie" diye hitap ettiği August, kayıtlara göre tarihin en uzun yaşayan golden retriever cinsi köpeği oldu.

Augie, 20. doğum gününü köpeklere özel bir havuçlu kek ve üvey kardeşleriyle yeni yaşını kutladı.

Köpeği 14 yaşındayken sahiplenen Jennifer Hetterscheidt, "İlk kalktığında biraz titrek olsa da hâlâ gayet iyi bir şekilde hareket edebiliyor, her gün arka bahçede yürüyor" dedi. Augie'nin 14 yaşında bir böbrek rahatsızlığı geçirdiğini ifade eden Hetterscheidt, 20 yaşındaki köpeğin bazı vitaminler aldığını söyledi.

Golden retrieverlar ortalama 10 ila 12 yıl arası yaşıyorlar.