20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA)

20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Polonya\'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, gruptaki son karşılaşmasında Belarus\'u 93-32 yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın en skorer ismi milli basketbolcu Ecrin Köse, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Şampiyonada Litvanya ikinciliği, Rusya ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye, erkekler kategorisinde ise 6. oldu.

