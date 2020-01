20. Uluslararası Ankara Caz Festivali bugün başlıyor

Caz Derneği, 1996 yılından bu yana başkentin kültür-sanat hayatına değer katmaya 20. yaşını kutladığı Uluslararası Ankara Caz Festivali’yle devam ediyor. Caz Derneği, bu akşam Ege Dai DJ performansı ardından Plaket Takdim Töreni ve Açılış Konseri ile 20. yılını kutlayacak. Ardından festivalin açılış konseri, ülkemizin yetiştirdiği dünya çapında müzisyenleri bir araya getiren Aşkın Arsunan Jazzino Band ile gerçekleşecek. 28 Mayıs’a kadar “Cazın Renkleri” temasıyla birçok usta sesleri ağırlayacak olan festivalde, müzikseverler dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra ülkemiz cazının güçlü isimlerini dinleme şansı bulacaklar. Festivale Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükelçilikler, Kültür Ofisleri ve sanatsever kurumlar önemli destekler veriyorlar.

Müze’de Caz

6 Mayıs gecesi Goethe Enstitüsü’nün katkılarıyla Türkiye’de ilk defa gelecek olan ünlü Alman trompet ve kornet sanatçısı Markus Stockhausen, duayen piyanist Florian Weber eşliğinde “Inside Out” projesi ile Erimtan Müzesi’nde bir konser gerçekleştirecek.

Next Level 6 konserle Festivale destek veriyor!

Next Level AVM bu yıl yine ücretsiz olarak birçok açık hava konserine ev sahipliği yapacak. Konserler 7 Mayıs’ta 2011 yılından bu yana kurduğu topluluk ile gazetecilik ve yazarlık kariyerine müziği de ekleyen Kürşat Başar ve Orkestrası ile başlayacak. Türkiye’nin ilk soul albümü “Moments”in sahibi Dilek Sert Erdoğan ile vokal caza gönül vermiş bir müzisyen ve akademisyen Aydın Kahya 13 Mayıs’ta ilk defa festival kapsamında aynı sahnede olacak. 14 Mayıs’ta yepyeni bir proje ile müzikseverlerle buluşacak olan Kerem Görsev Vocal Jazz Project feat. Elif Çağlar romantik bir bahar akşamı yaşatacaklar. 18 Mayıs’ta müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı tüm Ankaralıların “hastası” olduğu perküsyon üstadı ve çok yönlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu ile popüler caz standartlarını ve Latin caz şarkılarını yorumlayacaklar. Festivalimiz 27 Mayıs’ta uzun bir aradan sonra sahne alacak olan 2006 Yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde kurulan, her yaştan dinleyiciye hitap eden repertuarı ile TÜRKAY konseri ile devam edecek. Gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki festival ve organizasyonlarda ülkemizi temsil eden genç vokal Selen Beytekin Orkestra ile birlikte sahne alacak.

Annelere caz

8 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’nü Sinpaş Altınoran’ın desteği ile kutlanacak. Dünya çapında bir doğaçlama ustası, Ankara’nın gönlünde özel bir yeri olan değerli müzisyen Yıldız İbrahimova ile festival devam ediyor. Sanatçıya hem öğrencileri hem de ODTÜ Caz Orkestrası’nın genç müzisyenleri eşlik edecek.

Asiaminor’den Longa Nova’ya

1980’li yıllarda başladığı profesyonel müzik kariyeri boyunca cazın farklı türleri ve geleneksel müziklerden izlenimlerini yansıttığı beste ve yorumlarıyla birçok projeye öncülük eden Kâmil Erdem 20. Uluslararası Ankara Caz Festivali için özel bir projeyle sahne alıyor. Bugüne kadar farklı ülkelerden ve müzik türlerinden müzisyenlerle Avrupa, Afrika ve Amerika’da yirmiden fazla ülkede konserler veren, 1990’da kurduğu Asiaminor ile bugüne kadar altı albüm yayınlayan sanatçının yeni grubu ve projesi Longa Nova ile konseri 11 Mayıs Çarşamba akşamı Türk Japon Vakfı’nda gerçekleşecek.

5 kez Grammy Adayı Karrin Allyson

12 Mayıs’ta yine Türk Japon Vakfı’nda dünyaca ünlü bir vokal ağırlanacak. Amerikan Büyükelçiliği ve Turmaks’ın katkıları ile ünlü Amerikalı caz vokal sanatçısı, 5 Grammy adayı Karrin Allyson 20. Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında sahne alacak.

Çocuklarla da caz

Festivale bu yıl, geleceğimizin emanetleri olan çocuklarımızın yararlanabilecekleri bir etkinlik dahil ettik. Sevda Cenap And Vakfı’nın işbirliği ile Çocuklarla Caz Atölye Çalışması’nda beden perküsyonu, tekerlemeler ve oyunlarla caz müziği çocuklara tanıtılacak. Çocukların basit eşlikleri ile birlikte melodik doğaçlamalar yapılacak ve ortaya çıkan parçalar düzenlenerek çocuklardan renkli bir caz orkestrası oluşturulacak.

Dijital Akademi’den 20 Yılda Caz Festivali Sergisi

20. Yıl kutlamalarımızda bize geçmişe müzik dolu bir yolculuk sağlayan sergi ile karşınızda olacağız. Dijital Akademi’nin son 10 yıldır konserlerimizde çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları sergi 17-25 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak Nurol Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Ankara’da Cazın Adresi Samm’s Bistro

Festivalimizin vazgeçilmez kulüp konserleri bu yılda Samm’s Bistro’nun katkıları ile sizlerle buluşuyor. 9 Mayıs’ta uzun yıllar birlikte çalmış, New York cazının ileri gelen Türkiye temsilcileri olan müzisyenlerden oluşan Ali Perret Quintet, Ali Perret’in 1983-2003 yılları arasında yazmış ve düzenlemiş olduğu repertuvarı ile sahne alacak. 25 Mayıs’ta Türkiye’nin ilk caz piyanist ve vokallerinden, caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuş İlham Gencer’e vokalde İpek Dinç Yüce eşlik edecek. 26 Mayıs’ta ise caz duayenlerinden Önder Focan, caz ve popüler müzik sahnelerinin genç nefesleri Şallıel Brothers ile yepyeni çalışmasında geniş repertuvarlarıyla sahne alacak.

‘Caza Hayat Verenler’ gecesi

Güven Hastanesi, yıllardır destek verdiği Ankara Caz Festivali’ne bu kez mekan sahipliği de yapıyor. Yeni açılan Çayyolu kampüsünde sağlık ile sanatı birleştiren kuruluş “Müzik ruhun gıdasıdır” mottosuna uygun olarak başkentli müzik sevenleri çok değerli bir grup ile buluşturuyor. Ülkemizde caza gönül verenlerin anılacağı bu özel gecede Sibel Köse Quintet, caza adanmışlıklarını ve farklı oluşumlarda edindikleri deneyimi bir potada eriten değerli müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Grup caz standartlarından, Brezilya müziğine, chanson ve tangolara uzanan geniş yelpazedeki repertuvarlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kapanış Goran Bregoviç ile

Festivalimiz 28 Mayıs Cumartesi akşamı yine Next Level AVM’nin katkıları ile bir karnaval havasında son buluyor. Festival kapsamında Bosnalı besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç ilk kez sahne alacak ve kaçırılmaması gereken bir performans sergileyecek. Bu muhteşem festivalde sağlıkla ve keyifle bir arada olabilmeyi diliyoruz. Festival programına www.ankaracazfestivali.com adresinden ulaşabilir. Biletler www.biletix.com adresinden alınabilecek.