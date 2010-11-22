-20 UÇAK SABİHA GÖKÇEN'E İNEMEDİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 20 uçak, Atatürk ve Çorlu havalimanlarına yönlendirildi. Alınan bilgiye göre, sisin özellike gece saatlerinde etkisini hissettirmesiyle Anadolu yakasındaki Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Gece 23.30'dan sabah saatlerine kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar, sis nedeniyle Atatürk Havalimanı'na yönlendirilirken, sisin sabah saatlerinde etkisini azaltmasıyla uçakların normal olarak inişlerini gerçekleştirdikleri bildirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların da Çorlu Havalimanı'na yönlendirildiğini belirten yetkililer, Atatürk Havalimanı'nda sisten dolayı herhangi bir aksaklığın yaşanmadığını kaydettiler.