20 ton buğday için katliam

T24-

Yeğenini, yeğeninin oğlunu ve annesini öldüren katil zanlısı amca ilk duruşmasına çıktı ve "Kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.



Çorlu'da Şahbaz köyünde 25 Ekim 2009 Pazar günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini evini av tüfeğiyle basan amca Rahim Y.,(58) önce yeğeni Bekir Yılmaz'ı (39), ardından Bekir Yılmaz'ın oğlu Arda Yılmaz'ı (3) ve en son olarak annesi Muradiye Yılmaz'ı (65) öldürdü. Bekir Yılmaz'ın eşi İlknur Yılmaz (36) ve kardeşi Ersin Yılmaz ise (28) yaraladı.





Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde çıktığı ilk duruşmada kendisini iyi hissetmediğini belirterek, savunmasını avukatının yapacağını söyledi. Ayrıca katliamın 20 ton buğday için meydana geldiği anlaşıldı. Mahkemede konuşan ve olaydan yaralı kurtulan yeğen Ersin Yılmaz, "Bütün bu olanlar 20 ton buğday için meydana geldi" dedi. Yaklaşık 5 aylık süre sonunda Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan Rahim Y. yoğun güvenlik önlemi altında mahkeme salonuna alındı. Sanık Rahim Y. önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Olayı olduğu gibi anlattım. Gerektiğinde ayrıntılı şekilde savunmamı yapacağım. Şu an da kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.



ACILI ANNE, "OĞLUM KUCAĞIMDA ÖLDÜ"



Katliamı gerçekleştiren amcalarından şikayetçi olduklarını söyleyen İlknur Yılmaz, Esin Yılmaz ve B.Y.,(16) davaya katılmak istediklerini belirttiler. Katliamda kucağında 3 yaşında ki oğlunu kaybeden anne İlknur Yılmaz, "Eşimin vurulduğunu gördüm. O anda bana da ateş edilmiş. Ama ben acıyı hissetmedim. Kucağımda çocuğum vardı. Ben saçmaların acısını bile hissetmedim. Oğlum kucağımda dimdik duruyordu. Ben oğlumun kucağımda öldüğünü anlayamadım. Bana isabet eden saçmaların acısını köy yoluna indiğimde hissettim. Gözlerime kandan perde geldi" dedi.



"İCARA PARALARINI VERMEDİ"



Olayda yaralı kurtulan Ersin Yılmaz, "Geçen yıl tarlalarımızı Rahim Y.'ye icara vermiştik. Ancak icara parasını vermedi" dedi. Olaydan yara almadan kurtulan ve babaannesini gözleri önünde kaybeden 16 yaşında ki B.Y.'nin ifadesi yaşının küçük olmasından dolayı psikolog nezaretinde alındı. B.Y. ifadesinde "Ben içeriye girdim. Bizi görmesin diye lambayı kapadım. Babaannem arkamdan geliyordu. Kafamı geri çevirdiğimde babaannem yerde yatıyordu. Kanlar geliyordu. Babaannem gözlerimin önünde öldü. Daha sonra bende içeri girer diye camdan çıkarak kaçtım" dedi. Tanıkların dinlenilmesin ardından mahkeme başkanı sanık Rahim Y.'nin tutukluluk halinin devamına ve talimat yazılarının beklenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.