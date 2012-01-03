20 ton balık ölüme gitti!

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Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Trondheim Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Biyolog Ole Kristian Berg, daha önce de ringa balıklarının karaya vurduğunu ancak ilk kez bu kadar fazla balığın telef olduğunun görüldüğünü söyledi.Berg, ringa balıklarının başka balıklar tarafından kovalanmış, gelgit ya da tatlı su seviyesinin yükselmesinin kurbanı olmuş olabileceklerini ifade etti.