"20 ton altın bulundu" iddiası üzerine kente giriş çıkışlar kapatıldı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 20 ton altın bulunduğu iddiası üzerine ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Jandarma şüpheli bulduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kaçak define kazısı yapılan bir alanda 20 ton altın bulunduğu iddia edildi. İddia üzerine Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri özel bir heyeti bölgeye göndererek araştırma yapmaya başladı.

Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bugün iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi alarak mahalle girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma, bölgeye mahalle sakinleri harici giriş ve çıkışı kapattı.

Kamera gönderildi





İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “İhbar jandarmaya gitmiş. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldı. Özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edilmiş. Ancak inceleme sürüyor.”



"Valimiz açıklama yapar"





Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, “Şu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarları zaman zaman alıyoruz. Gerekli olursa Sayın Valimiz açıklama yapacaktır. Akşama kadar konunun ne olduğu belli olacak. Şimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz” dedi.

Müze müdürü ihbarı doğruladı

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, ihbar üzerine bölgeye ekip gönderildiğini doğrulayarak, “Arkadaşlarımız inceleme için Kemer’e gitti. Jandarma ve KOM Şube de olay yerinde ama net bir konu şuan için yok. Araştırıyoruz” dedi.



Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kemer’de 20 ton külçe altın bulunduğu iddiası ile ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun yazılı açıklama yapacağını bildirdi.



Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kemer’de külçe altın bulunduğu iddialarının araştırıldığını belirterek, “Müzeden arkadaşlarımız ihbar yapılan bölgede kazı çalışmalarını sürdürüyor. Kazı tamamlanmadan ne olduğunu söylemek mümkün değil. Kısa süre içerisinde her şey ortaya çıkar” diye konuştu.