20 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
22:45 Bayern Münih - BEŞİKTAŞ
22:45 Chelsea - Barcelona (Cüneyt Çakır yönetecek)
GALATASARAY
11:00 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
11:00 Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz\'in de katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalanacak. (TT Arena)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisinin ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
TRABZONSPOR
17:00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
BURSASPOR
16:00 Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Samsunspor - Ankaragücü
16:00 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok
19:00 Gaziantepspor - Altınordu
VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
19:00 Galatasaray - Dınamo Moskova
22:00 Grot Budowlani Lodz - VakıfBank
-Kadınlar CEV Kupası-
15:00 Yenisei Krasnoyarsk - Eczacıbaşı VitrA
-Efeler Ligi-
14:00 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
14:00 Galatasaray HDI Sigorta - Jeopark Kula BLD.
17:00 Maliye Piyango - Halkbank
17:00 İnegöl Bld. - Beşiktaş
18:00 Fenerbahçe - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 Arkas Spor - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik