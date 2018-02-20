T24 LogoT24 Logo
Spor

20 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu) 22:45 Bayern Münih - BEŞİKTAŞ 22:45 Chelsea - Barcelona (Cüneyt Çakır yönetecek) GALATASARAY 11:00 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek

20 Şubat 2018 12:27

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
22:45 Bayern Münih - BEŞİKTAŞ
22:45 Chelsea - Barcelona (Cüneyt Çakır yönetecek)

GALATASARAY
11:00 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
11:00 Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz\'in de katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalanacak. (TT Arena)

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından Beşiktaş derbisinin ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR
17:00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BURSASPOR
16:00 Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

SPOR TOTO 1. LİG
16:00 Samsunspor - Ankaragücü
16:00 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok
19:00 Gaziantepspor - Altınordu

VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
19:00 Galatasaray - Dınamo Moskova
22:00 Grot Budowlani Lodz - VakıfBank
-Kadınlar CEV Kupası-
15:00 Yenisei Krasnoyarsk - Eczacıbaşı VitrA
-Efeler Ligi-
14:00 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
14:00 Galatasaray HDI Sigorta - Jeopark Kula BLD.
17:00 Maliye Piyango - Halkbank
17:00 İnegöl Bld. - Beşiktaş
18:00 Fenerbahçe - Afyon Bld. Yüntaş
19:00 Arkas Spor - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFALİGİ SonTuru 2245 Bayern MünihBEŞİKTAŞ 2245 ChelseaBarcelona CüneytBursasporSarıkırmızılıMustafa CengizTT Arena FENERBAHÇE SarılacivertlilerBeşiktaşTRABZONSPOR 1700 Aytemiz AlanyasporBURSASPOR 1600 Galatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24