T24 LogoT24 Logo
Yaşam

20 santimetrelik bıçağı yuttu!

"Bıçağı önce sapından yutması nedeniyle ölümcül bir yara almadı"

26 Ocak 2017 12:14

İngiltere'de sahibinin oyuncak yuttuğunu sanarak veterinere götürdüğü, Staffordshire Bull Terrieri cinsi Macie adlı köpek yavrusunun karnından 20 cm’lik bıçak çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 12 haftalık yavru köpeğin inlemelerini duyan sahibi ürktücü gerçeği veterinerde öğrendi. Macie’nin röntgen filminde, bıçağın sapının bağırsaklarında, ucunun ise hala yemek borusunda olduğu görüldü.

Operasyonla bıçağı alan veteriner ise yaptığı açıklamada, “Aşırı derecede şanslı” olarak nitelendirdiği köpeğin, bıçağı önce sapından yutması nedeniyle ölümcül bir yara almadığını söyledi.

ETİKETLER

İngiltereveterinerStaffordshire Bull TerrieriMacieköpek yavrusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24