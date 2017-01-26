20 santimetrelik bıçağı yuttu!

İngiltere'de sahibinin oyuncak yuttuğunu sanarak veterinere götürdüğü, Staffordshire Bull Terrieri cinsi Macie adlı köpek yavrusunun karnından 20 cm’lik bıçak çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 12 haftalık yavru köpeğin inlemelerini duyan sahibi ürktücü gerçeği veterinerde öğrendi. Macie’nin röntgen filminde, bıçağın sapının bağırsaklarında, ucunun ise hala yemek borusunda olduğu görüldü.

Operasyonla bıçağı alan veteriner ise yaptığı açıklamada, “Aşırı derecede şanslı” olarak nitelendirdiği köpeğin, bıçağı önce sapından yutması nedeniyle ölümcül bir yara almadığını söyledi.