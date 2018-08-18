20 saatlik kurban kesim kursunu tamamladılar

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Kurban Bayramı\'nda sağlıklı kesim yapılması için açılan \'Kesim Elemanı Yetiştirme Kursu\'na katılan 44 adaya 20 saat eğitim verildi. Mezbahanede, hayvan kesiminin de yapıldığı kursta başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Bursa\'da, bayramda kurbanların doğru kesilmesi, etlerin ise sağlıklı bir şekilde parçalanması için üç günlük kurs verildi. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dünya Helal Birliği, Veteriner Odası destek verdi.

Toplam 20 saat süren kursa katılan 44 kişiye, 4 saati mezbahenede olmak üzere, 20 saat eğitim verildi. Dr. Hüseyin Hüsnü Serdar\'ın, kurban kesimi sırasında insan sağlı açısından dikkat edilmesi gereken konular, ilk yardım ve iş güvenliği ile iş sağlığı konularında eğitim verdiği kursta, müftülük görevlisi Hasan Basri Zengin, kurbanın dini yönden önemi ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Prof.Dr. Mustafa Tayyar ile Veteriner Odası Başkanı Sinan Sağlam’ın, hayvanın kesime hazırlanması, kesimi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar, kurban etinin saklanması, muhafazası ve parçalanması ile hayvan sağlığı ile gıda güvenliği konularda bilgi verdiği kursta, yöneltilen sorular yanıtlandı.

Kurs, sertifikalı bir mezbahanede, 4 saat boyunca hayvanın kesilmesi ve parçalanmasını içeren pratik eğitimle sona ererken, katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

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