20 saat sonra ailesiyle görüşen işçi Bakan Yıldız'ı ağlattı

Soma'daki kazadan sağ kurtulan ancak ailesine haber vermeden, mahsur kalan arkadaşlarını çıkarmak için koşuşturan İsmail Adalı, 20 saat sonra ailesi ile kısa bir süre görüştü. Bu ana tanık olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.

Soma'daki maden faciasında ailesi İsmail Adalı'nın hayatını kaybettiğini sandı. Babası Türkiye'yi "yaralayan" olay sonrasında madenin bulunduğu bölgeye koştu, saatlerce bekledi ve maden teknikeri oğlunu gördü.

Sanılanın aksine İsmail Adalı hayattaydı ve arkadaşlarını kurtarmak için durmaksızın madene girip çıkıyordu. Babası Baki Adalı ile birkaç dakika görüştükten sonra yeniden arkadaşlarını kurtarmak için madene giren genç bugün, facianın 6'ncı gününde anne ve babası ile bir araya geldi.

Arkadaşlarını kurtarmak için maden ocağından ayrılmayan İsmail Adalı'nın ailesiyle buluşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da tanık oldu.

Adalı'nın "Acayip bir fedakârlık örneği" sergilediğini belirten Yıldız, anne Hatice Adalı'ya "Şimdi yeniden doğmuş gibi oldu değil mi?" diye sordu.

Bakan Yıldız gözyaşlarını tutamadı

Yıldız, "Hiçbirimizin istemediği, temenni etmediği bir şekilde bunlar oldu. Çok yük çok. Ama buna çok sevindim anacığım. Çok sevindim" derken gözyaşlarını tutamadı. Oğlu için pilav yapmasını ve bu akşam ana-oğul birlikte yemek yemelerini temenni eden Bakan Yıldız, Hatice Adalı'nın kendisine de yarım tabak pilav göndermesini istedi.

Bakan Taner Yıldız, Adalı ailesini baş başa bırakırken Soma'da ilk kez gözyaşlarını tutamamasına ilişkin soruya cevap vermedi.

Daha sonra bölgede incelemelerde bulunan Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da tanık olduğu fedakârlığı anlattı.

Yıldız, telefonda neler yaptığını soran Başbakan'a "Kızılay'ın çadırında çorba içiyoruz, tam da siz aradınız, yanımızda sayın valimiz, milletvekillerimiz var. Türk-İş Başkanı Ergün Bey, "ben de varım" diyor. Hakan Tüzün gelmiş, Akhisar'dan bize helva getirmiş" şeklinde cevap verdi.

Yıldız, görüşmeden sonra Başbakan Erdoğan'ın herkese selam söylediğini ve teşekkür ettiğini, en son bütün işçi kardeşlerimizin çıkarıldığı bilgisini duymak istediğine işaret ederek, "Bire bir gece yarılarına kadar olayı takip etti. Olayın acısını yüreğinden hissetti" ifadelerini kullandı.