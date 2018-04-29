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BBC Türkçe

20 saat cep telefonuna bakan kadın ölüm tehlikesi atlattı

Çin'de yaklaşık 20 saat süren tren yolculuğu sırasında elinden telefonu bırakmayan ve sürekli tek yöne yatan kadının beyninde oluşan kan pıhtıları hayatını tehlikeye attı. Kadın, 3 saatlik ameliyatla kurtuldu.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de, cep telefonu ekranına 20 saat bakan bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtıları nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.

Göçmen işçi olduğu belirtilen 47 yaşındaki kadın üç saatlik ameliyata alındı. Kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

The Daily Telegraph gazetesinin Şangay merkezli kankanews.com adlı video sitesine dayandırdığı habere göre ismi açıklanmayan kadın, Çin'in Henan vilayetinden güney şehri Guangzhou'ya giden yaklaşık 20 saatlik tren yolcuğunda elini telefondan ayırmadı.

Kadın trenden indiğinde zor konuşuyor ve vücudunun bir yanında elini, kolunu ve bacaklarını hareket ettirmekte de zorlanıyordu.

Guangzhou'daki Jinan Üniversitesi Hastanesi doktoru Meng Heng, hemen ameliyata alınmamış olsaydı kadının ölebileceğini söyledi.

Doktor Meng, trenin kalabalık olması nedeniyle kadının sürekli vücudunun bir tarafına doğru eğilip ağırlığını da aynı yöne verdiğini ifade etti.

Doktor Meng, "Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık" dedi.

Gençler arasında kan pıhtılaşmasının yaygınlaştığına dikkat çeken Doktor Meng, cep telefonu kullanırken aynı pozisyonda çok uzun süre durulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Hükümete bağlı, Çin İnternet Ağları Bilgi Merkezi'ne göre dünyada en çok internet kullanıcısı 772 milyonla Çin'de.

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