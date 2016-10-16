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15 Temmuz Darbe Girişimi

20 polis, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasında başpolis de bulunuyor

16 Ekim 2016 22:52

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 27 polis gözaltına alındı.

ByLock nedir?

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY mensuplarının yazışma programı olduğu öne sürülen "ByLock"u kullandıkları belirlenen polislere yönelik soruşturması kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkez, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda aralarında Başpolis ve polis memurlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

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