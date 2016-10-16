20 polis, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 27 polis gözaltına alındı.
ByLock nedir?
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY mensuplarının yazışma programı olduğu öne sürülen "ByLock"u kullandıkları belirlenen polislere yönelik soruşturması kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkez, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda aralarında Başpolis ve polis memurlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.