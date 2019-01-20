20 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
-Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
-15:00 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener\'in adının yaşatılacağı \"Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı\" Yalova\'da açılacak. Açılışa; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbol A Takımı, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Koray Şener\'in ailesi katılacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
TRABZONSPOR
11:00 Bordo-mavili kulüpte basketbol altyapı faaliyetleri Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu\'nda düzenlenecek törenle başlayacak
SPOR TOTO SÜPER LİG
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
SPOR TOTO 1. LİG
13:30 Hatayspor - Gençlerbirliği
13:30 Ümraniyespor - Altay
16:00 Eskişehirspor - Giresunspor
19:00 Altınordu - Balıkesirspor Baltok
BASKETBOL
- Tahincioğlu All-Star 2019 -
14:00 Bu yıl 16\'ncısı düzenlenen Tahincioğlu All-Star 2019 start alacak
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
14:00 Beşiktaş - Kırçiçeği Bodrum
16:00 Samsun Canik Belediye - İstanbul Üniversitesi
16:00 Botaş - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü