20. Münih Türk Film Günleri başlıyor

21 Mart’ta başlayacak ‘Para ya da Vicdan’ konulu 20. Münih Türk Film Günleri, 29 Mart’a kadar sürecek.



Film şenliğinin galası 22 Mart Pazar günü Münih'in ünlü sanat merkezi Gasteig Kültür Merkezi'nde yapılacak. Dünyaca ünlü Türk müzisyen Ömer Faruk Tekbilek'in bir resital sunacağı gala gecesinde Derviş Zaim’in son filmi ‘Nokta’ izleyici ile buluşacak.



Festivalin diğer filmleri ise şöyle: Özcan Alper'in ‘Sonbahar’, Kürşat Kızbaz’ın ‘Mevlana Belgeseli’, Selim Evci'nin ‘İki Çizgi’, Seyfi Teoman'ın ‘Tatil Kitabı’, Onur Ünlü'nün ‘Güneşin Oğlu’, Derviş Zaim'in ‘Cenneti Beklerken’, Sinan Alakuş'un ‘Evet, İstiyorum’, Metin Erksan'ın 1964 yılı yapımı klasik eseri ‘Susuz Yaz’, Ben Hopkins'in ‘Pazar: Bir Ticaret Masalı’ ve Ümit Kıvanç'ın ‘Naze’ isimli belgeseli...



Etkinliklere Derviş Zaim, Ümit Kıvanç, Kürşat Kızbaz ve ‘Sonbahar’ın başrol oyuncusu Onur Saylak misafir sanatçı olarak katılacak, izleyicilerle söyleşide bulunacak.



Festival çerçevesinde ayrıca Türk ve Alman film yapımcılarının katılacağı bir panel gerçekleşecek. Bavyera Film Destekleme Fonu ve Sinema Türk Derneği tarafından ikinci kez düzenlenen panele Türkiye'den Film Yapımcıları Meslek Birliği FİYAB kurum olarak katılırken, ortak projeler görüşmeye açılacak.



Para ya da Vicdan



Sanat yönetmenliğini Ali Mercimek’in yaptığı Münih Türk Film Günleri’nin bu yılki mottosu ‘Para ya da Vicdan’.



20'nci yılını kutlayan Münih Türk Film Günleri, insan ve ekonomi bağlantısını işlemesiyle Türkiye'de son döneme damgasını vuran Ben Hopkins'in ‘Pazar: Bir Ticaret Masalı’, Derviş Zaim'in ‘Nokta’, Seyfi Teoman'ın ‘Tatil Kitabı’ ve Özcan Alper'in ‘Sonbahar’ gibi yapıtları ile aynı konunun klasiklerinden Metin Erksan'ın baş eseri ‘Susuz Yaz’ filmini gösteriyor.



Bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullardan sıyrılma, değişen yaşam standartlarına ayak uydurma ve kendisiyle etik anlamda hesaplaşma çabası bu filmlerin ortak yanını oluşturuyor. 20'inci Türk Sinema Günleri'nin açılış filmi olan Derviş Zaim'in Tuz Gölü üzerinde çektiği ‘Nokta’ filmi, açık açık “Para mı yoksa vicdani değerler mi?” sorusunu geleneksel ahlak öğretilerinin genel muhasebesi arasından sorarken, İngiliz asıllı Rejisör Ben Hopkins Türkiye'de çektiği ‘Pazar: Bir Ticaret Masalı’ filmiyle küresel ekonomik krizin ortaya çıkış nedenlerini, hırçın kapitalizm eleştirisi üzerinden önceden saptamaya çalışıyor.



Aynı şekilde ‘Tatil Kitabı’ ve ‘Sonbahar’ filmleri de verili ekonomik koşulların bireyi her zamankinden daha fazla zorlayan kabuk değiştirmesi karşısındaki arayış süreçlerini yansıtıyor. Türk sinemasının ustalarından Metin Erksan’ın 1964 yapımı ‘Susuz Yaz’ filmi ise ‘Para ya da Vicdan’ ikilemini siyah-beyaz perdeden zorluyor.



Ekonomik krizin para-metreleri çok geldi diyenler için ise Türk sinemasının usta oyuncuları Haluk Bilginer ve Özgü Namal'ın başrolleri paylaştıkları komedi-trajik Güneşin Oğlu ile Türk Alman ortak yapımı olan Sinan Akkuş'un komedi filmi Evet-İstiyorum, farklı bir alternatif sunuyor. Küresel krizlere en anlamlı yanıtların evrensel duruşlar olduğundan hareketle de çekimlerini Kürşat Kızbaz'ın, müziklerini gala gecesi bir resital sunacak olan dünyaca ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbilek'in yaptığı Mevlana belgeseli öneriliyor. Dokuz gün sürecek olan film günleri, 20'inci yıl adına düzenlenen party ile son bulacak.



