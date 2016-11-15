20 milyon yıllık fosil ağaç ormanı

Manisa'da Yunusemre İlçesi Osmancalı Mahallesi'nde bulunan ve 20 ile 23 milyon yıl öncesinde oluştuğu düşünülen fosil ağaç ormanının turizme kazandırılması amaçlanıyor.

DHA'nın aktardığına göre, Yunusemre'nin Yundağı Mevkii'ndeki Osmancalı Mahallesi yakınında bulunan fosil ağaç ormanı, arkeologları heyecanlandırdı. 20 ile 23 milyon yıl öncesinde oluştuğu düşünülen alanın benzerlerinin Midilli Adası ve Batı Karadeniz'de Bolu'da olduğu öğrenildi. Orman için, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) ile Belediye'nin ortak çalışma yapacakları bildirildi.

Turizme kazandırılacak

Türkiye'de ender bulunan alanın çok fazla bilinmediğine dikkat çeken Belediye Başkanı Çerçi, alanı bilim adamları ve meraklıları için ziyarete açacaklarını belirterek, "Osmancalı Mahallesi'nin yanında bulunan fosil ağaç alanı Türkiye'de ender yerlerden biri. Bu bölgede hali hazırda basit bir gözle ya da herhangi birisinin dikkatiyle görülecek ciddi büyüklükte fosil ormanı mevcut. Yunusemre Belediyesi, alanın ziyaretçiler tarafından görülebilmesi ve hali hazırda toprak altında olan fosillerin dışarıya çıkarılabilmesi için AİGAİ kazı ekibiyle ortak çalışma yapmak üzere harekete geçti. Fosil orman ve fosil ağaçlar ilçemizin turizmine kazandırılacaktır. Ziyaretçilerimiz görmek isterlerse levhalarımız ile alanı hazır hale getireceğiz. Ziyaretçilerimizden alanda bulunan fosil taşlara zarar vermemesini talep ediyoruz" diye konuştu.