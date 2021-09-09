20 milyon varyant test kiti için ihale açıldı

Bakan Koca’dan “Mu” varyantı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül günü yaptığı konuşmada, Covid-19'un "Mu" varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıklamıştı.
Bakan Koca, 8 Eylül’de video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır.” ifadelerine yer vermişti.