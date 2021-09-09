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20 milyon varyant test kiti için ihale açıldı

Devlet Malzeme Ofisi, 20 milyon SARS COV-2 varyant tespit kiti alımı için ihale açtı

09 Eylül 2021 15:56

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı için 20’şer milyon adet SARS COV-2 Varyant RT-qPCR Tespit Kiti ve Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı ihalesine çıktı.

DMO’nun bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan 20’şer milyon adet “SARS COV-2 Varyant RT-qPCR Tespit Kiti” ve “Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı” alınacak. 22 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00’ye kadar teklifler alınarak “açık teklif usulüyle” ihale düzenlenecek.

İhalenin teknik şartnamesine göre kitlerin kullanım ömrü teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olacak. İhaleye katılacaklar teklif aşamasında en az 1000 adet kit ve sıvının yer aldığı örneği ihale makamına teslim edecek.

İhaleye yerli ve yabancı üreticiler katılabilecek. Yerli firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleyi kazanan firma ilk partiyi 30 gün içinde teslim edecek. İlk partide 6 milyon 500 bin adet kit ve sıvı olacak. İkinci parti 60 gün ve üçüncü parti de 90 gün içinde teslim edilecek. İkinci partide 6 milyon 500 bin, üçüncü partide 7 milyon kit ve sıvı olacak.

Bakan Koca’dan “Mu” varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Eylül günü yaptığı konuşmada, Covid-19'un "Mu" varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini açıklamıştı.

Bakan Koca, 8 Eylül’de video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır.” ifadelerine yer vermişti.

 

 
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