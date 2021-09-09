20 milyon varyant test kiti için ihale açıldı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı için 20’şer milyon adet SARS COV-2 Varyant RT-qPCR Tespit Kiti ve Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı ihalesine çıktı.

DMO’nun bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan 20’şer milyon adet “SARS COV-2 Varyant RT-qPCR Tespit Kiti” ve “Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı” alınacak. 22 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00’ye kadar teklifler alınarak “açık teklif usulüyle” ihale düzenlenecek.

İhalenin teknik şartnamesine göre kitlerin kullanım ömrü teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olacak. İhaleye katılacaklar teklif aşamasında en az 1000 adet kit ve sıvının yer aldığı örneği ihale makamına teslim edecek.

İhaleye yerli ve yabancı üreticiler katılabilecek. Yerli firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleyi kazanan firma ilk partiyi 30 gün içinde teslim edecek. İlk partide 6 milyon 500 bin adet kit ve sıvı olacak. İkinci parti 60 gün ve üçüncü parti de 90 gün içinde teslim edilecek. İkinci partide 6 milyon 500 bin, üçüncü partide 7 milyon kit ve sıvı olacak.