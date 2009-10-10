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Yaşam

20 milyon TL'yi zimmetine geçirdi

150 kişinin hesaplarını boşaltıp 20 milyon TL’yi zimmetine geçirerek Cumhuriyet tarihinin zimmet rekorunu kıran banka müdür yardımcısı S.Ç.B. tutuklandı.

10 Ekim 2009 03:00

150 kişinin hesaplarını boşaltıp 20 milyon TL’yi zimmetine geçirerek Cumhuriyet tarihinin zimmet rekorunu kıran banka müdür yardımcısı S.Ç.B. tutuklandı.

Antalya’da bir bankada müdür yardımcısı olan 32 yaşındaki S.Ç.B. adlı kadın, iddiaya göre yaklaşık 150mevduat sahibinin bankaya yatırdığı paraları kendi hesabına geçirdi.

Kişisel bilgisayarında hazırladığı program üzerinden mevduat sahiplerine sahte belge ve banka cüzdanı verdiği anlaşılan kadının bu sistemle yaklaşık 20milyon TL’yi zimmetine geçirdiği anlaşıldı. S.Ç.B.’nin zimmetine para geçirdiğinin ortaya çıkmaması için 5 yıldır yıllık izin kullanmadığı da öğrenildi.
Aralarında işadamı amcası Mehmet B.’nin de yer aldığı 150 kişinin hesaplarını boşaltarak kendi hesabına aktardığı ortaya çıkan S.Ç.B.’nin paraları borsada kaybettiği iddia edildi. Banka müfetişlerinin olaya el koymasının ardından hakkında soruşturma başlatılan S.Ç.B., 1 gün ortadan kaybolduktan sonra polise teslimoldu. Tutuklanan S.Ç.B.’nin susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Olayı haber alan yaklaşık 50 mevduat sahibi, şubeyi bastı. Öfkeli alacaklılar, “Asıl suçlu banka. Bu banka nasıl olur da çalışanını denetlemez. Bunun hesabını verin” diye bağırdılar. Kalabalık,
saatler sonra polis tarafından bankadan uzaklaştırıldı

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