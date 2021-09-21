20 milyon test kiti ihalesine son gün ertelemesi; iptal kararını duyuran CHP'li Emir: Bioeksen için mi iptal ettiniz?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) 20 milyon SARS COV-2 varyant tespit kiti alımı için 9 Eylül'de açtığı ihaleyi son teklif verme gününe bir gün kala iptal ettiğini duyurdu. Emir, "Pandeminin başında Bioeksen firmasının test kitini bakanlığa 4 katı fiyatına sattığını ortaya koymuştuk. Bu firma ihalesiz şekilde test kiti vermeye devam etsin diye mi ihale iptal edildi?" sorusunu gündeme getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, DMO'nun Sağlık Bakanlığı için 9 Eylül'de açtığı 20'şer milyon adet SARS COV-2 Varyant RT-qPCR Tespit Kiti ve Viral Nükleik Asit Ekstrakte Edici ve Koruyucu Taşıma Sıvısı ihalesini iptal ettiğini duyurdu. İhale için son teklif verme günü 22 Eylül'dü. DMO'nun iptal kararını Twitter hesabından paylaşan Emir, "DMO 20 milyon PCR test kiti ihalesini son anda erteledi. Pandeminin başında 4 kat fiyata kit sattığını ortaya çıkardığımız, bakanlığın asla vazgeçemediği biricik firma tedariğe devam edecek. İhale niye ertelendi? Kimi bekliyor? Bakandan açıklama bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"İptal gerekçesi kamuoyuna açıklanmalı"

Konuyla ilgili T24'ün sorularını da yanıtlayan Emir, Bioeksen firmasının Sağlık Bakanlığına test kiti vermeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, pandeminin başında test kitlerini ihalesiz şekilde Bioeksen firmasından almıştı. Biz de, Türkiye'de 6 firma varken neden bir firmadan alıyorsunuz diye sormuştuk. Sonrasında biz bu test kitlerini bakanlığın 4 kat fiyatına aldığını belgeleriyle ortaya koyduktan sonra Bakan, geriye dönük fatura kestirdiğini belirterek usulsüz alımı engellediğini söylemişti. Bu firma, test kitini satmaya devam etti. Salgın bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu test kitlerine çok ihtiyaç olacağı ortada. Ancak ihalesiz şekilde bakanlığa test kiti verilmeye devam edilecek. Bir şekilde bu firmaya avantaj sağlandığını görüyoruz. Hem Maliye hem de Sağlık bakanları, bu ihaleyi hangi gerekçeyle ertelediklerini kamuoyuna açıklamak zorundalar. Yoksa bu ihaleye katılmak isteyip de katılamayan, şartları henüz sağlayamayan firmalar için mi bekletiliyor? Böyle bir ihalenin ertelenmiş olması, mutlaka geçerli sebebe dayandırılmak zorunda. Başka türlü bu şaibeden kurtulamazlar."