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BBC Türkçe

20 milyon sterline satılığa çıkarılan köy alıcı buldu

Geçen yıl İngiltere'de 20 milyon sterline satılığa çıkarılan köye alıcı çıktı. West Heslerton köyünde 21 odalı bir malikane, bir bar, bir benzin istasyonu ve 43 ev bulunuyor.

27 Nisan 2017 09:24

Geçen yıl İngiltere'de 20 milyon sterline (yaklaşık 26 milyon dolar) satılığa çıkarılan köye alıcı çıktı.

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki West Heslerton köyünde 21 odalı bir malikane, bir bar, bir benzin istasyonu ve 43 ev bulunuyor.

2.100 hektarlık alana yayılan köy, 150 yıldır tek bir ailenin mülküydü. Ailenin en yaşlı üyesi hayatını kaybedince köy de satılığa çıkarılmıştı.

Satış işlemini yürüten emlak şirketi Cundalls, köyün Norfolk bölgesinden Albanwise adlı yatırım şirketine satıldığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada satışın Cuma günü sonlandırılacağı ifade edildi ve şirket yetkililerinin köy sakinlerini ziyaret edip tanıştığı de belirtildi.

Köyün satış bedeli ise açıklanmadı.

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