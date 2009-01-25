20 milyon insan hatırlamıyor

Alzheimer nedir?



Alzheimer hastasını nasıl tanırsınız?



Alzheimer’ın tedavisi var mı?

Alzheimer kadınlarda daha fazla görülüyor

Hastalığın başlangıç yaşı var mıdır, sadece yaşlılarda mı görülür?

Alzheimer kalıtsal mıdır?



Alzheimer’ın nedenleri nelerdir?

Alzheimer ile görülen davranış değişiklikleri nelerdir?

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, özellikle Alzheimer hastalarının yakın çevresinin öğrenmek istediği Alzheimer nedir, nasıl anlaşılır, tedavisi var mıdır gibi soruların yanıtlarını veriyor.Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, Alzheimer hastalığı için, “Kişilerin düşünce süreçlerini darmadağın edip onları zihinsel karmaşaya sürükleyen, günlük yaşamın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen ilerleyici, kronik bir beyin hastalığıdır.” tanımını yapıyor. Dr. Yavuz, tüm dünyada Alzheimer’a yakalanmış 20 milyon kişi olduğunu, bunların 300 bin tanesinin bizim ülkemizde bulunduğunu, sayısız kişinin, anne-babalarını, eşlerini yakın çevresindeki insanları bu hastalığın pençesinde kıvranırken izlemek zorunda kaldığını da sözlerine ekliyor.Dr. Yavuz, Alzheimer hastalığının belirtilerinin kişisel özelliklere, fiziki koşullara, bireyin yaşam tarzına göre değişebileceğini belirtiyor. Yakın geçmişteki olayların ve insanların hatırlanamaması, randevuların unutulması, telefon numaralarının karıştırılması gibi unutkanlıklar bir süre sonra rahatsızlık verici boyutlara ulaşıyor. Dr. Yavuz, Alzheimer hastalarının, bu unutkanlık krizlerini başlangıçta saklamaya çalıştıklarını fakat bir noktadan sonra olayların kişinin kontrolünden çıktığını ve yaşamlarının akışını bozduğunu kaydediyor. Nöroloji Uzmanı Mehmet Yavuz’a göre yakın çevrenizdeki kişileri ve kendinizi test edebilmeniz için Alzheimer’ın ilk belirtileri şöyle sıralanabilir:Yakın geçmişteki olayların ve kişi isimlerinin unutulmaya başlaması;Zaman ve mekân karmaşasıKarar varmada güçlük;Çalıştığı işe ve hobilerine olan ilgisinin azalması.Kelimeleri bulmada güçlük çekmeKişilik değişimleriDr. Mehmet Yavuz’un açıklamasına göre, artık hastalığın ileri biçimlerinde gündelik yaşam etkinlikleriyle bağlantılı işlevleri daha iyiye götüren, bakım ve gözetim gereksinimini azaltan yeni tedaviler mevcut. Dr. Yavuz, Alzheimer tedavisinde yeni gelişmeler yaşandığını özellikle manyetik stimülasyon tedavisinin Alzheimer tedavisinde yeni bir ufuk açacağına kesin gözüyle bakıldığını açıklıyor.Dr. Yavuz, “Manyetik stimülasyonla beynin belirli bölgelerine dışarıdan gönderilen elektromanyetik sinyallerin, gerek korteksteki hareket sistemi ile ilgili hücreler gerekse limbik merkezlerdeki düşünce ve davranışlarla alakalı kognifif hücreler üzerine uyarıcı şok etkisi yaparak hücre dejenerasyonunu düzelttiği, böylece hastalığın belirtilerinde ve bizzat hastalığın kendisinde önemli düzelmeler sağladığı düşünülmektedir” diye konuştu.Dr. Mehmet Yavuz, hastalığın yaşla birlikte artış gösterdiğini, ancak daha gençleri, hatta 50’li yaşları da içine alabildiğini bu nedenle sadece yaşlı kişilerde görülür düşüncesinin doğru olmadığını belirtiyor. Genellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerde görüldüğünü, kadın ya da erkek cinsiyet ayırt etmeksizin herkeste görülebileceğini açıklayan Dr. Yavuz, bu hastalığa, kadınlarda biraz daha fazla rastlandığını sözlerine ekliyor.Dr. Mehmet Yavuz, hastalığın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğinin altını çizerken, Alzheimer’ın kalıtsal olan ve kalıtsal olmayan şeklinde iki grupta incelenebileceğini sözlerine ekliyor. Dr. Yavuz, ” Ailede bir Alzheimer hastası varsa, bu ilerde sizin de bu hastalığa yakalanacağınız ya da hastalığın sizden çocuklarınıza geçeceği anlamına gelmez.”açıklamasını yapıyor.Hastalığın başlangıç belirtilerinden olan alışılmadık davranış biçimleri, olaylara aşırı tepki gösterme eğilimi hastalığın bir parçasıdır. Dr. Yavuz, bu tür davranış değişikliklerinin birlikte yaşamayı zorlaştıracağını hatta bazen olanaksız hale getireceğini belirtirken, bu durumun Alzheimer’lı hastanın giderek artan genel kafa karışıklığının bir dışa vurumu olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dr. Mehmet Yavuz bu durumda hasta yakınlarına oldukça fazla iş düştüğünü, sakin olunması gerektiğini, kişiyi cezalandırmaktan ve tetikleyici hareketlerden kaçınılması gerektiğini özellikle vurguluyor.