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20 metrelik güvenlik duvarı, şiddetli rüzgar sebebiyle cadde üzerine devrildi

Levhaların altında kalan bir hafif ticari araç hurdaya dönerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

04 Mayıs 2016 23:44

Adana'da tadilat yapılan binanın etrafındaki güvenlik bariyerleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen sac ve demir levhaların altında kalan bir hafif ticari araç hurdaya dönerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Merkez Çukurova ilçesinin Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan Halk Bankası Sitesi, binada oluşan hasar nedeniyle tadilata alındı. Binanın çevresindeki sac ve demirlerden oluşan güvenlik duvarı, saatte hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın da etkisiyle öğle saatlerinde devrildi. Büyük bir gürültüyle bulvara yıkılan tonlarca ağırlıktaki demir ve sac yığını, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Çevrede paniğe neden olan olay sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kenan Evren Bulvarı'nı trafiğe kapatan polis, itfaiye ve cankurtaran ekiplerini olay yerine sevk etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı.

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