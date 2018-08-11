20 metreden evin avlusuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 20 metre yükseklikten evin avlusuna uçtu. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, avluda yemek yiyen aile bireyleri olaydan yara almadan kurtuldu.

​Kaza, dün akşam saatlerinde Derik ilçesi Tepebağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Diyarbakır\'dan Mardin\'in Kızıltepe ilçesine giden Hamit Çelik (46), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 21 FC 016 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten evin avlusuna uçtu. Bu sırada avluda yemek yiyen ev halkı, büyük panik yaşarken, kazada otomobilin sürücüsü Hamit Çelik, yanındaki İsmail Yıldız (21) ve Zülküf Yıldız (30) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ev sahibi Mustafa İzci, otomobil avluya düştüğü sırada çocuklarıyla birlikte yemek yediklerini belirterek, \"O sırada evde ailece yemek yiyorduk. Otomobilin düşmesiyle birlikte büyük bir ses duyduk. Toz duman içerisinde kalmıştık. Mahalleli de yardıma koştu. Ambulansı aradık. Yaralıları araçtan çıkarıp ambulansa kadar taşıdık. Koprünün üzerinden geçen yol çok dar. Burada sık sık kaza oluyor. Çocuklarım şok geçirmiş ve çok korkmuştu. Yaralılar, köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdıklarını ve daha sonra da şarampole düştüklerini söyledi\" dedi.

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