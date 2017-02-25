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Sağlık

"20 liranın altında satılan ballardan uzak durun"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı: İnternet üzerinden satılanlar bal değildir

25 Şubat 2017 15:58

Türkiye’nin çiçek balı üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, vatandaşları doğru bal seçimi konusunda uyardı. 

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen ‘4. İstanbul Bal ve Arı Ürünleri Fuarı’ dün başladı. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Ahmet Fethi Paşa Fuar Binası’nda gerçekleşen etkinlikte birçok yörenin bal ve bal ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Televizyon kanallarında ya da internet üzerinden ucuza satılan balların alınmaması gerektiğini söyleyen Şahin, “İyi bal, arıyla üretici arasına kimse girmeden, glikoz eklenmeden üretilir. Her bölgenin balında farklılıklar vardır ve tat farkı vardır. Günümüzde birçok bala glikoz giriyor. Bizde bu fuarları insanlar doğru bala ulaşsın diye yapıyoruz. İnternet üzerinden satılanlar bal değildir. Bal aromalı şurup satışları var. Dünyada çam balının kilosu 7.8 euro’ya gidiyor. Bu balın Türkiye’deki fiyatı ise 20-25 TL arasında. 20 TL’nin altında bal satılıyorsa uzak durmak gerekir” değerlendirmesini yaptı.  

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