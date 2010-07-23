20 liralık kayıt parasını ödeyemedi, sakat kaldı

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Savcılığa göre suçlu yok

Oğlunu anasınıfına kaydettirmek isterken 20 liralık kayıt parasını ödeyemeyen Diyarbakırlı anneye iddiaya göre “Paran yoksa sınıfın halılarını yıka” denildi. 31 yaşındaki Elif Satık, halıları evinin damında yıkarken kayıp düşme sonucu belkemiğini kırdı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bir yıldır yatalak olan ve tedavisini de yaptıramayan anne, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tazminat istedi. Bakanlık, yanıtında mahkeme yolunu gösterdi.Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Yavacık köyünde geçen yıl oğlu Enes’i ilköğretim okulunun anasınıfına kayıta götüren 31 yaşındaki Elif Satık’tan iddiaya göre, kayıt ve aidat parası olarak 20 TL istendi. Eşi Mehmet Satık’ın işsiz olduğunu söyleyen Elif Satık, parayı ödeyemeyeceğini belirtirken, öğretmenler okul müdürünün talimatı gereği anasınıfının halılarını kayıt parası karşılığı yıkamasını istedi.Elif Satık, daha sonra öğrencilerin getirdiği halıları evinin damında yakarken, 14 Ekim 2009 günü ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak ameliyat edilen kadının düşme sonucu belinde üç omurunun kırıldığı ortaya çıktı. Kırılan omurlara platin takılmasına rağmen yatağa bağımlı kalan anne, parasızlıktan düzenli tedavi de olamadı.Elif Satık’ın düşüp yatalak kalmasıyla ilgili olarak Çınar Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada, okul yöneticileri ve Elif Satık’ın ifadeleri alınarak olayda suçlu bulunmadığı ve Elif Satık’ın okulun halılarını kendi isteğiyle yıkadığı sonucuna varıldı ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.Olayın basın yayın organlarında yer alması üzerine Satık ailesi, avukatı aracılığıyla Siverek Ağır Ceza Mahkamesi’ne başvurarak, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasını istedi. İtiraz dilekçesinde, Elif Satık’ın okuma -yazması olmadığı halde imzalatılan ifadenin kendisine okutulmadığı ve başka görgü tanıklarının ifadelerinin de alınmadığı belirtildi.Elif Satık’ın avukatı Mehmet Adıgüzel, iki çocuk annesi Elif Satık’a kayıt parası ödememesi karşılığı okulun halılarının yıkatıldığını ve müvekilinin sırf çocuğu eğitim görsün diye buna katlandığını belirterek, “Ancak, halıları yıkarken ayağı kayıp damdan düşüyor ve ağır yaralanarak yatalak oluyor. Ailenin hiçbir sosyal güvencesi ve geliri yok. Kadın kendi ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyor” dedi.Adıgüzel, Satık ailesinin 20 TL kayıt parası yüzünden büyük zararlar gördüğünü belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, 210 bin TL maddi ve manevi tazminat istediklerini söyledi.Avukat Adıgüzel, bakanlıktan gelen cevaba göre İdare Mahkemesi’ne dava açacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilen tazminat başvurusuyla ilgili dosyaya, ailenin aldığı, ‘fakirlik kâğıdı’ da konuldu.Soruşturma kapsamında ifade veren okul müdürü Veysi Gül ise zorla halı yıkatıldığı iddiasını reddederek, “Halıları öğrenci velileri gönüllü yıkıyor. Kimseye zorla ya da kayıt parası karşılığı halıları yıkatmadık. Nazımızın geçtiği ailelere rica ettik, onlar da gönüllü alıp bu halıları yıkıyorlar. Bizim bu olayda bir suçumuz yoktur” demişti.