20 kişinin öldüğü Sefa Apartmanı'nın müteahhiti serbest bırakıldı

Van depreminde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Sefa Apartmanı'nın tutuklu sahibi serbest bırakıldı.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 20 kişinin yaşamını yitirdiği Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş, 22.5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Baş, "İhmalim olduğu yönünde en küçük bir belirti varsa en büyük cezaya razıyım" dedi.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş, tutuklu bulunduğu Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemleri altında an Adliyesi'ne getirildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu. Saat 13.30'da başlayan duruşmada, önce iddianame okundu. Daha sonra söz verilen ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22.5 yıl hapsi istenen sanık Nezir Baş, savunmasını yaptı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Nezir Baş, mimar, mühendis olmadığını ve binayı çocuklarının geleceği için yaptırdığını söyledi.

İhmalim varsa en ağır cezaya razıyım

Kendisini en çok kolon kestiği yönündeki iddialarının rahatsız ettiğini söyleyen Baş, "Bunlar tamamen asılsızdır. Böyle birşey olur mu? Çocuklarımla birlikte 14 yıl bu binada ticaret yaptım. İnsan hiç ayağını, kolunu keser mi? Ben 105 gündür azap çekiyorum. Bu insanın içini titreten olaydır. Eğer benim yıkımda bir ihlalim olduğu yönünde belirti varsa en büyük cezaya razıyım. İddialar asılsız olduğu için savunma bile yapmak istemiyorum" dedi.

Gülay Özek ve Murat Çağlar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, sanık Nezir Baş'ın avukatı Fatih Selam Mahmutoğlu, depremde yıkılan binada ölenlerin yakınlarıyla görüştüklerini ve 14 aileyle anlaşarak toplam 3 milyon TL tazminat ödediklerini söyledi. Avukat Mahmutoğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Kimse acımızı paylaşmıyor

Daha sonra öğretmen olan kızı Betül Can'ı yıkılan Sefa Apartmanı'nın enkazında kaybeden Ahmet Can söz aldı. Kimseyle para için anlaşmadığını söyleyen Can, "Herkes acılarımızı paylaştığını söylüyor. Oysa burdan çıktıktan sonra evlerine gidip gülüp eğleniyorlar. Kimse bizim acımızı anlayamaz. Anlamaları için aynı acıyı yaşamaları gerekir. Sanığın en büyük cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Müdahil avukat Mustafa Aladağ ise burda verilecek kararın çok önemli ve sadece Van'ı ilgilendiren bir karar olmayacağını söyledi. Aladağ, ayrıca ODTÜ'den bir heyetin yeniden olay yerinde keşif yapmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından verdiği ara sonrası 105 gündür tutuklu bulunan Sefa Apartmanı'nın sahibi Nezir Baş'ın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, 3 Mayıs 2013 tarihile ertelendi.