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Van'daki Sefa Apartmanı'nın müteahhiti tutuklandı

Van’da 23 Ekim 2011’de meydana 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sefa Apartmanı’nın firari sahibi Nezir Baş Van’da tutuklandı

08 Kasım 2012 21:48

 

Van depreminde yıkılan Sefa Apartmanı'nın firari sahibi Nezir Baş tutuklandı. 20'den fazla kişiye mezar olan Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 5 katlı Sefa Apartmanı'nın sahibi ve müteahhidi Nezir Baş İstanbul'da polise teslim oldu. 
 
DHA'da yer alan habere göre; Van’da meydana gelen ve 20’den fazla kişiye mezar olan Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 5 katlı Sefa Apartmanı’nın sahibi ve müteahhidi Nezir Baş İstanbul’da polise teslim oldu. Yaklaşık 1 yıldır firarda olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nezir Baş, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine savcılık Van’dan iki polisi görevlendirerek Baş’ın İstanbul’da ikamet ettiği adrese gönderdi. 
 
 

Van'a getirildi

 
 
Polisler tarafından alınarak Van’a getirilen Baş, savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği Nezir Baş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi. Baş, ‘birden çok kişinin ölümüne taksirle sebebiyet vermek’ suçundan yargılanacak. 
 
Van’da 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremde yıkılan, DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in de aralarında bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli’nin sahibi Tevfik Bayram da, 4 ay önce jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında Antalya’da yakalanmış ve Van’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
 

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