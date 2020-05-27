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Yaşam

20 kilometrekarelik alan askeri yasak bölge ilan edildi

Bölge, Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında ve Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor

27 Mayıs 2020 23:07

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan, Bulgaristan sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafedeki alan, ikinci derece askeri yasak bölge ilan edildi. İğneada’nın kuzeyinde yer alan askeri yasak bölge yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan askeri yasak bölge kararı, küçük bir bölümü denizde olmak üzere yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Limanköy’ün hemen kuzeyinden başlayan askeri yasak bölge, Bulgaristan sanırında yer alan Beğendik köyüne kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. (DHA)

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