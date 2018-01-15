T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 kilometre kovalanan sürücü; alkollü, ehliyetsiz ve hırsızlık şüphelisi çıktı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

15 Ocak 2018 15:07

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan da arandığı BELİRTİLDİ.
Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde denetim yapan trafik polisleri, 42 DDV 01 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ancak, araç sürücüsü durmadı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası minibüs merkez Karatay İlçesi Orhangazi Mahallesi Cezayir Caddesi üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Adem D.\'nin 0.57 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı ve Konya Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Adem D.\'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYABELİRTİLDİ OlaySelçukluYeniCaddesiCaddeDDVAncakYaklaşıkKaratayOrhangazi Mahallesi Cezayir CaddesiGözaltınaAdemKonya AsayişMüdürlüğüBüro AmirliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24