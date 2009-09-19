20 kilo patlayıcı etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği, Hakkari-Çukurca kara yoluna döşenen ve sonradan imha edilen patlayıcı miktarının 20 kilo olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Ore çeşmesine su almaya giden duyarlı bir vatandaşın, çeşmenin yakınında yeni kazılmış bir yerde telsiz anteni gördüğünü bildirmesi üzerine güvenlik görevlilerinin bölgeye gönderildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

“Belirtilen bölgede yapılan incelemelerde toprağa gömülü ve patlatılmaya hazır vaziyette, yaklaşık 20 kilogram patlayıcı madde tespit edilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını müteakip tesirsiz hale getirilmiştir.”



Dün akşam alınan ilk bilgilere göre, kara yoluna döşenen 10 kilo TNT patlayıcının, Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

GAZİLER GÜNÜ'NDE YOĞUN GÜVENLİK

Hakkari ve Çukurca İlçesi’nde gaziler günü törenleri geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Hakkari’de tören alanının çevresinde polis kuş uçurtmazken, uzaktan kumandalı bombalara karşı ferekans karıştırıcı jammerlar sürekli görev yaptı. Çukurca’da ise törenler başlamadan önce özel eğitimli köpekle, bomba araması yapıldı.

Hakkari ve Çukurca’daki törenler Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Hakkari’deki törenlere Hakkari Valisi Muammer Türker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Lokman Ekinci, bazı kurum amirleri ile gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkari’deki gaziler adına Dernek Başkanı Reşit Tatlı bir konuşma yaptı. Tatlı, gazilik mertebesinin şehitlikten sonra gelen önemli bir mertebe olduğunu belirterek, “Gazilik kelimesi, vatanı, inancı, namusu uğrunda düşmanlarla savaşmış ve bu savaşlardan kurtulmuş insanlara verilen ve inancımıza göre şehitlikten sonra gelen mertebedir. Biz çocuklarımızı asker ocağına davul-zurnalarla yollarız. Çünkü vatan savunması bizim için kutsaldır. Bu uğurda evlatlarımızı bekleyen ya şehitlik, ya da gaziliktir. Türk insanı bağımsızlığı uğruna Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı’nda, Sakarya’da ve yurdun her karış toprağında kanını akıtmış, Anadolu’yu bize vatan yapmıştır. Ayrıca bu kutsal vatanın bölünmemesi için son dönemlerde binlerce vatan evladı şehit düşmüş ve gazi olmuştur. Ama terör belasına yenik düşmemiştir” dedi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda görevli Üsteğmen Mustafa Yalçın ise, “Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramandır. Şehit, nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi.

Hakkari’nin Irak’a sıfır noktada bulunan Çukurca İlçesi’nde ise güvenlik önlemleri dikkat çekti. İlk defa bir özel eğitimli köpek törenler başlamadan önce alana getirildi. Hasır adlı köpek tören alanını didik didik aradıktan sonra törenler başladı. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan gazilere Türk Bayrağı hediye edildi. Kaymakam Abdullah Çiftçi, 21. Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es ve beraberindekiler geçen yıl PKK terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehit düşen korucuların evlerini ziyaret etti.