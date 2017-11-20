20 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulüpte 5-1\'lik Medipol Başakşehir yenilgisi sorgulanacak.... Yöneticilerin Igor Tudor ile bir görüşme yapması ve farklı yenilginin nedenlerini sorması bekleniyor. Ayrıca Tudor\'dan ayrıntılı bir rapor da isteyecek olan yönetimin, kendi aralarında da toplanıp, salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında bir karara varmaları bekleniyor.

SÜPER LİG

20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ-PORTO MAÇINA DOĞRU

19:30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20:00 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.

PORTO

17:30 Teknik direktör Sergio Conceiçao ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

18:15 Portekiz temsilcisi son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

Dün oynanan maçta Demir Grup Sivasspor\'u 4 - 1 mağlup ederek moral bulan Sarı-lacivertliler, 13. haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

2016 TÜRKİYE FAIR PLAY ÖDÜLLERİ TÖRENİ

18:00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nin \"İyiye, doğruya, güzele\" sloganı ile bu yıl 35.\'sini düzenleyeceği 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri Töreni Olimpiyatevi\'nde gerçekleşecek.

TFF 1. LİG

18:00 Gaziantepspor - Boluspor

Devler Ligi\'nde heyecan devam ediyor

Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek.

Siyah-Beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek.