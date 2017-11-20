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Spor

20 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY Sarı-kırmızılı kulüpte 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisi sorgulanacak

20 Kasım 2017 12:41

GALATASARAY
Sarı-kırmızılı kulüpte 5-1\'lik Medipol Başakşehir yenilgisi sorgulanacak.... Yöneticilerin Igor Tudor ile bir görüşme yapması ve farklı yenilginin nedenlerini sorması bekleniyor. Ayrıca Tudor\'dan ayrıntılı bir rapor da isteyecek olan yönetimin, kendi aralarında da toplanıp, salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında bir karara varmaları bekleniyor.

SÜPER LİG
20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa  

BEŞİKTAŞ-PORTO MAÇINA DOĞRU
19:30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
20:00 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.
PORTO
17:30 Teknik direktör Sergio Conceiçao ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
18:15 Portekiz temsilcisi son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE
Dün oynanan maçta Demir Grup Sivasspor\'u 4 - 1 mağlup ederek moral bulan Sarı-lacivertliler, 13. haftada deplasmanda Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

2016 TÜRKİYE FAIR PLAY ÖDÜLLERİ TÖRENİ
18:00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nin \"İyiye, doğruya, güzele\" sloganı ile bu yıl 35.\'sini düzenleyeceği 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri Töreni Olimpiyatevi\'nde gerçekleşecek.

TFF 1. LİG
18:00 Gaziantepspor - Boluspor

Devler Ligi\'nde heyecan devam ediyor 
Şampiyonlar Ligi\'nde 5. hafta maçları, yarın ve 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş, G Grubu\'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek.
Siyah-Beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

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