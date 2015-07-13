20 itfaiyeciye '6-8 Ekim' soruşturması

IŞİD'in Kobanâ'ye saldırısı nedeniyle 6 Ekim 2014'te Mardin ve Batman'da düzenlenen gösterilerde çıkan yangınlara müdahale etmedikleri iddiasıyla 20 itfaiye personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Mardin Valiliği'nin idari soruşturmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca Mazıdağı İtfaiye Grup Amiri M.N.A ile Nusaybin İtfaiye Grup Amiri B.A, itfaiye erleri E.A, B.Ç, M.E.A, Ş.F, M.Ş.Ç, A.Y ve A.Ö'nün çıkan olaylara müdahale etmeyerek "görevi kötüye kullandıkları" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvuruldu.

Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında itfaiye amirleri ve erleri çıkan yangınlara müdahale etmedikleri iddialarını reddederek, söz konusu yangınlara anons geldikten sonra zamanında müdahale ettikleri şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı Enver Anaç, "Olaylar sırasında bir çok caddenin kapalı olması nedeniyle arkadaşlar müdahale etmekte sorun yaşadı. Bu nedenle haklarında soruşturma açılmıştır" şeklinde konuştu.