20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı açıklandı

3-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 20. İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurtdışından 9, Türkiye’den 23 oyun, dans ve performanstan oluşan 32 gösteriyi ve zengin içerikli 18 yan etkinliği 25 farklı mekânda sanatseverlerle buluşturacak.

Edebiyathaber’in haberine göre, festival programında yer alan 21 yerli yapımın Türkiye prömiyeri, uluslararası bir yapımın ise dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Festivalde yer alan yerli projelerin 9’u, uluslararası projelerin ise 4’ü İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcılığında sahnelenecek.

Festivalin gösterileri ve yan etkinlikleri Alt, Caddebostan Kültür Merkezi, Cevahir Sahnesi, Fransız Kültür Merkezi, garajistanbul, Harbiye Muhsin Ertugrul Sahnesi, Kumbaracı50, MSGSÜ Bomonti Yerleskesi 2. Kat, Moda Sahnesi, Müjdat Gezen Tiyatrosu 29 Ekim Sahnesi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Pera Müzesi, Sahne KHAS, Salon İKSV, SALT Galata, Talimhane Tiyatrosu, Tatbikat Sahnesi, Tiyatro Pera, Uniq Hall, Uniq İstanbul, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar Stüdyo Sahnesi, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, Zorlu PSM Drama Sahnesi ve Zorlu PSM Stüdyo gibi kentin farklı mekânlarında seyirciyle buluşacak. Festival kapsamında ayrıca, ünlü konukların ve uzmanların katılacağı ücretsiz söyleşi, gösteri, sempozyum, sergi, ustalık sınıfı ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı, 1 Mart akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl, 20’nci festival vesilesiyle özel bir yayın hazırlıyor. 1989 yılından bu yana gerçekleştirilen 20 festivalde sahnelenen yerli ve yabancı oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi içerecek kitapta, ayrıca 20 yıl boyunca festivalin direktörlüğünü yapan Dikmen Gürün ile İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’ın bir söyleşisi de yer alacak. İstanbul Tiyatro Festivali’nin geçmişine bir ışık tutacak olan bu katalog kitap, Mayıs ayında izleyicilere sunulacak.

İstanbul Tiyatro Festivali’nde Dans Platformu başlığı altında yeni bir proje başlatılıyor. Dans Platformu kapsamında profesyonel dansçılar kısa sunumlarla projelerini sahneleyecekler. İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, sanatçı Aylin Ersöz ve sanatçı Tuğçe Tuna tarafından seçilecek projeler, festivalin yabancı profesyonel konuklarına yönelik platformda, başta dans olmak üzere sahne sanatları profesyonellerinin katılıp izleyebileceği bir proje olarak hayat bulacak.

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