20. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü Berliner Ensemble’a verildi

20. İstanbul Tiyatro Festivali’nin üçüncü onur ödülü dünyaca ünlü tiyatro topluluğu Berliner Ensemble’a verildi. Berliner Ensemble adına ödülü topluluğun artistik direktörü Claus Peymann, 13 Mayıs Cuma akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da sahnelenen oyun sonrasında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’ndan aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ENKA Vakfı sponsorluğunda gerçekleştirilen Bertolt Brecht’in unutulmaz oyunu Üç Kuruşluk Opera, dünyaca ünlü tiyatro topluluğu Berliner Ensemble’ın prodüksiyonu ve çağdaş tiyatronun dahi yönetmeni Robert Wilson’ın yorumuyla 14 Mayıs Cumartesi akşamı 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da bir kez daha sahnelenecek.

Berliner Ensemble’ın ve Epik Tiyatro’nun kurucusu Bertolt Brecht’in tiyatro tarihinde önemli yer tutan ve güncelliğini her dönemde koruyan bu eser, sahne sihirbazı Robert Wilson’ın sıra dışı yönetmenliğinde, hareketin, ışığın, metnin ve tasarımın birbiri içine geçtiği bir 21. yüzyıl klasiğine dönüşüyor. Oyunun popüler kültürün bir parçası haline gelmiş, oyun boyunca değerli bir orkestra tarafından canlı olarak çalınacak müzikleri ise önemli Alman besteci Kurt Weill’a ait.