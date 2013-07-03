20. İstanbul Caz Festivali'nde bu akşamın programı

Bridgewater ve Lewis aynı sahnede

Günümüzün en iyi caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater, bu akşam saat 21.00’de Yıldız Sarayı’nda gerçekleşecek konserde, usta caz piyanisti ve besteci Ramsey Lewis’le aynı sahneyi paylaşacak. Konserde, üç Grammy ödülü ve yedi altın plak sahibi Lewis’in melodileri, ipeksi sesi ve incelikli yorumuyla caz standartlarına taze bir yaklaşım getiren Bridgewater’a eşlik edecek.

Küba'dan bir caz ailesi

Günün bir diğer konseri ise Nussa-Lopez Family Project’ten. Saat 22.00’de Ortaköy Feriye Sineması’nda gerçekleşecek konserde, Küba’nın en önemli piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa, davulda Ruy Lòpez-Nussa ile oğulları, 2005 yılında Montreux Caz Solo Piyano Yarışması birincisi, piyanist ve besteci Harold Lòpez-Nussa ile kardeşi Ruy Lòpez-Nussa aynı sahnede buluşacak.