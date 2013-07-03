T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

20. İstanbul Caz Festivali'nde bu akşamın programı

20. İstanbul Caz Festivali'nin bu akşamki programında iki konser var. Dee Dee Bridgewater ve Ramsey Lewis aynı sahneyi paylaşacaklar. Diğer konser ise Kübalı Nussa-Lopez Family Project'in.

03 Temmuz 2013 16:59

Bridgewater ve Lewis aynı sahnede

Günümüzün en iyi caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewater, bu akşam saat 21.00’de Yıldız Sarayı’nda gerçekleşecek konserde, usta caz piyanisti ve besteci Ramsey Lewis’le aynı sahneyi paylaşacak. Konserde, üç Grammy ödülü ve yedi altın plak sahibi Lewis’in melodileri, ipeksi sesi ve incelikli yorumuyla caz standartlarına taze bir yaklaşım getiren Bridgewater’a eşlik edecek.

Küba'dan bir caz ailesi

Günün bir diğer konseri ise Nussa-Lopez Family Project’ten. Saat 22.00’de Ortaköy Feriye Sineması’nda gerçekleşecek konserde, Küba’nın en önemli piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa, davulda Ruy Lòpez-Nussa ile oğulları, 2005 yılında Montreux Caz Solo Piyano Yarışması birincisi, piyanist ve besteci Harold Lòpez-Nussa ile kardeşi Ruy Lòpez-Nussa aynı sahnede buluşacak.

ETİKETLER

cazfestivalistanbuliksvkonserprogram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24