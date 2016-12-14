20 ilde okullara kar tatili

Sakarya'da, Tunceli merkezinde ve 5 ilçesinde, Elazığ'da, Kars'da, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Kastamonu'nun 4 ilçesinde, Bayburt'ta, Karabük'ün 2 ilçesinde, Sivas merkez ve 6 ilçesinde, Bitlis'te, Giresun'un iki ilçesinde, Bolu'nun Gerede ilçesinde, Ordu'nun 9 ilçesinde, Düzce'de, Muş'ta, Bingöl'de, Yozgat'ta, Konya'nın 2 ilçesinde, Karaman'da ve Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi.

İstanbul

İstanbul'da henüz Valilik'ten kar tatiline yönelik bir açıklama yapılmadı.

Sakarya

Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yapılan okullar yarın (bugün) tatil edildi.

Sakarya’da yarın kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sisteme bir gün ara verildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı açıklamada, meteorolojinin verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya’da kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek, "Kar yağışı etkili olacağı için tedbir olarak taşımalı sistemle eğitime il genelinde 14 Aralık Çarşamba günü tatil kararı verdik" dedi.

Tunceli

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullarda da yarın (bugün) eğitime ara verildi.

Elazığ

Elazığ’da, Palu, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçeleri ile daha önce taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiği açıklanan Karakoçan İlçesi’nde de tüm okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde, engelli ile hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olduğunu söyledi.

Kentteki tipi ve kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması için eğitime ara vermeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Doğan, il genelindeki anaokullar, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim-öğretime yarın (bugün) bir gün süreyle ara verildiğini kaydetti.

İlde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

Tokat - Başçiftlik

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın belli yerlerinde kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Başçiftlik ilçesinde kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Yazıcı, Başçiftlik Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 14 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.

Kastamonu - Ağılı - Küre - Şenpazar - Bozkurt

Kastamonu'nun Ağlı, Şenpazar, Küre ve Bozkurt ilçelerinde 14 Aralık Çarşamba günü okullar bir gün tatil edildi.



İnebolu’da ve Cide’de ise mahalle ve köylerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla eğitime yarın (bugün) için ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Bayburt

Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 14 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karabük - Ovacık - Eflani

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle, taşımalı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık ve Eflani'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini artırdığı belirtildi.

Söz konusu iki ilçede taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda yarın (bugün) için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas kent merkezi ile Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Yıldızeli ve İmranlı ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ulaş ve Hafik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışı, akşam etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent merkezi ile Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Yıldızeli ve İmranlı ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ulaş ve Hafik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kamuda çalışan hamile ve engellilerin ise yarın (bugün) bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bu arada kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi. Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havaalanın’ndan saat 19.15’te yapılması planlanan TK-2660 sefer sayılı uçuş ile Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan saat 21.35’de yapılması planlanan PC-4250 sefer sayılı uçuş, Sivas’taki yoğun kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Bitlis

Bitlis merkezde ve merkeze bağlı köy okullarında kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde tipi ve fırtına olarak etkisini sürdürmeye devam etti. Kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarının bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Bolu - Gerede

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın (bugün) için eğitime ara verildi.

İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli sayılacak.

Giresun - Alucra - Şebinkarahisar

Kar yağışı nedeniyle Giresun'un Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerindeki okullarda eğitime yarın (bugün) için ara verildi.



Alucra Kaymakamı ve Şebinkarahisar Kaymakam Vekili Ferhat Vardar yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiğini söyledi. Kar yağışının her iki ilçede de etkili olduğunu dile getiren Vardar, yarın Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da akşam saatlerinde başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçesindeki okulların tamamında ve akşam saatlerinde açıklanan Akkuş ilçesindeki taşımalı okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda ve Akkuş ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullarda 14 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Düzce

Düzce'de kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okulların yarın (bugün) tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği, olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullarda eğitim öğretime 14 Aralık Çarşamba ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muş

Muş merkez ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Muş merkez ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime 14 Aralık Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçelerde eğitime ara verilmesi konusunun kaymakamlıklarca değerlendirileceği kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane’de bugün sabah saatlerinden itibaren yağmurla başlayan ve akşam saatlerinde etkili kara dönen yağışın ardından bazı ilçelerde ki okullar tatil edildi.

Sabah 09.00’dan itibaren başlayan ve akşam 17.00’a kadar devam eden yağış miktarı metrekareye 8 kilogram olarak gerçekleşirken, bu saatte başlayan kar yağışı ise 23.00 itibariyle 11 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından Gümüşhane Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, Merkez ilçe, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, lise, yaygın eğitim, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim-öğretime 14 Aralık 2016 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerimizde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır. Gümüşhane Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerimizde ise; taşıma yoluyla eğitime erişimini sağlayan resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerimizin 14 Aralık 2016 Çarşamba günü 1 gün izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Kamuoyuna duyurulur.” Son Meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane’de hava sıcaklığında düşüş yaşanacak ve Çarşamba günü kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Bingöl

Bingöl merkezde, kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirme sonucunda 14 Aralık Çarşamba günü il merkezi, bağlı belde ve köylerde ilk ve orta öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Karlıova ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edilmişti.

Yozgat

Yozgat il merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler için okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü köylerden il merkezine gelen taşımalı eğitim-öğretim gören öğrencilere bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Konya

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk dolayısıyla, Hadim ve Derbent ilçelerindeki bütün okullar ile Halkapınar, Yunak, Güneysınır ve Bozkır ilçelerindeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Karaman

Karaman'da da kar nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar bir gün süreyle tatil edildi. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerde ve beldelerde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için 14 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.