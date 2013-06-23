20 günlük eşini öldürdü

Ağrı'da 20 günlük eşini öldüren S.D., polise teslim oldu. Savcılık talimatıyla cesedi gömdüğü yere götürülen zanlı, gömdüğü yeri hatırlayamayınca ceset bulunamadı.
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 20 günlük eşi D.D.'i öldürdükten sonra cesedini gömen 23 yaşındaki S.D., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. D., cesedi gömdüğü yeri hatırlayamadı.
Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki S.D., 18 yaşındaki teyzesinin kızı D.D.ile 3 hatfa önce evlendi.
D., 4 gün önce eşinin ailesine kızlarının kaybolduğunu söyledi.
Aile, bunun üzerine komşularla beraber D.D.'ı aramaya başladı. Aramalar devam ederken S.D., Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşini geçimsizlik nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.
İlk ifadesinde suçunu itiraf eden D., eşinin cesedini ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Bulakbaşı Köyü yakınlarına gömdüğünü bildirdi.
Bunun üzerine D., savcılığın talimatıyla yoğun güvenlik önlemleri altında yer göstermeye götürüldü.
Ancak, zanlı cesedi gömdüğü yeri bulamadı.