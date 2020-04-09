20 gündür yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören 'Çok Gezenti'nin sunucusu Burak Akkul'dan mesaj var; "Yendik seni Korona"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul yoğun bakımdan çıkarılıp servis odasına alındığını duyurdu. Akkul eşinin de Koronavirüs testinin negatif geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkul, "20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile ikinci Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz." ifadesini kullandı.

Akkul videoda, "Biraz vakit aldı.Zorlu bir süreçten geçtim. Yendik seni Korona." dedi.