20 gündür kayıp olan çocuğu parçalayıp sobada yakmışlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 20 gün önce evinin bahçesinde oyun oynarken kaybolan 2 yaşında Muhammet Taşdemir'in parçalara bölünerek sobada yakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili çocuğun yengesi tutuklandı.

Olayla ilgili çocuğun amcasının nikahsız eşi çocuksuz 45 yaşındaki Aliye A. tutuklanarak Van'daki Erciş cezaevine gönderildi.

Patnos Sütlüpınar Mahallesi'nde yaşayan Nuriye- Emrah Taşdemir'in 2 çocuğunun küçüğü olan Muhammet, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Muhammet'i bulmak için ilçe halkı seferber oldu. Patnos Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan baba Emrah Taşmedir oğlunun kaybolmasını şöyle anlattı:

"Bahçede oynarken oğlumun pantolonu kirlenmiş. Annesi üzerini değiştirmek için eve girmiş, dışarı çıktığında Muhammet'i görememiş. 28 Mayıs gününden beri Muhammet'i arıyoruz. Sanki yer yarıldı, çocuk içine girdi. Evimizin yakınından geçen Bağdişan deresini baştan sona aradık ama oğlumu bulamadık."



Sobada yanmış kemikleri bulundu



Muhammet'in kaybolduğu gün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine polisler Sütlüpınar Mallesindeki iki eve operasyon düzenledi. Evlerden birinin bahçesindeki sobada yanmış kemiklere rastlandı. Adli Tıp'a gönderilen kemiklerin kaybolan Muhammet Taşdemir'e ait olduğu saptandı.



Amcasının nikahsız eşi gözaltında



Gelen rapor doğrultusunda bugün sabah Küçük Muhammet'in amcasının nikahsız yaşadığı eşi 45 yaşındaki ve çocuğu olmayan Aliye A. cinayet şüphelisi olarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Van'ın Erciş İlçesi'ndeki cezaevine gönderildi.