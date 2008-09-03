Kadın sanatçıların yanısıra artık erkek sanatçılar da yediklerine son derece dikkat ediyor, özel mönülerle forma giriyor. Özellikle birkaç sanatçı var ki, kısa sürede verdikleri kilolarla büyük dikkat çekiyor...



Halil Ergün 20 günde 11 kilo, Özcan Deniz 20 günde 6 kilo; Kenan Doğulu ise yaz başından beri 23 kilo verdi. Okan Bayülgen'in hedefi rockçı Mick Jagger gibi olmak!..



Ergün çimen içti

İlk olarak Halil Ergün, geçtiğimiz haftalarda kendini Kuşadası Davutlar Köyü'nde bir sağlık merkezine kapatmış ve 20 günde 11 kilo vermişti. Çimen suyu içip bol bol meyve yiyen Ergün, hayatında ilk kez yoga yaptığını söylemiş ve "Rejime devam ediyorum. Biraz daha kilo vereceğim" diye konuşmuştu.



Deniz meyve yedi

Ergün'den sonra Özcan Deniz de 20 günde 6 kilo verdi. Deniz, sık ve az yeme kuralına uyup sebze ve meyve ile beslendiğini söyledi. Ünlü sanatçı şöyle konuştu: "Zeytinyağlı yemekler dışında başka bir şey yemedim. Ana yemeğim hep meyve oldu. Akşam 19.00'dan sonra asla hiçbir şey yemedim. Bol su içtim. Hedefim, 4 kilo daha vermek."



Doğulu yoga yaptı

Diyet yapanlar kervanına ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da katıldı. Doğulu, yaz başından bu yana 23 kilo verip incecik bir görüntüye sahip oldu. Mide rahatsızlığı yüzünden yediklerine hep dikkat ettiğini söyleyen Doğulu, yoga yapmaya başladı. Yakışıklı sanatçı, sık sık meyve çayları içtiğini de söyledi.



Bayülgen'in sırrı!

Son olarak kısa sürede kilo veren bir diğer isim de Okan Bayülgen oldu. Bir diyetisyen yardımı ile birkaç haftada 13 kilo veren Bayülgen'in sırrı ise günde altı öğün yemek. Sık ve az yediğini söyleyen Bayülgen, ünlü star Mick Jagger gibi zayıf olmak istediğini açıklayıp rejime devam ettiğini belirtti.

